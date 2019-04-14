صديقات بسمة وهبة يفاجئنها بحفل مميز في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بحفل مميز أعدته لها عدد من صديقاتها في منزلها.

صديقات الإعلامية المصرية أحضرن لها قالب تورتة حمل صورتها، وقد تشاركن في تقطيعه على نغمات أغنية “3 دقات”.

الإعلامية شاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور من الحفل وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة من صديقاتها.

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بسمة كتبت: “لما تبقي قاعد ف حالك وتبقي ف الحمام واقف بتتوضي ويدخل عليك أصحابك يعملولكً مفاجأه ف الحمام عشان عيد ميلادك بكره وياخدوك ف بيتك بعد ماكانوا عاملين كمين وتطلع تورته وشمع الساعه ١٢.. بجد شكرا شكرا من كل قلبي اسعدتوني شكرا شيرين وسحور ومني وچيچي”.

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد احتفلت مؤخرا بعقد قران ابنها، والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كما نشرت صورة أخرى وهي تحتضن ابنها العريس، دون أن تكشف عن وجهه، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أحلى فرحة”.