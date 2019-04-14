ضرة أنغام تكشف تفاصيل جديدة حول رفضها التصالح مع زوجها وإصرارها على الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، تفاصيل رفض التصالح معه بعد زواجه من الثانية وإصرارها على الانفصال عنه.

ياسمين عيسى، قالت في تصريحات صحفية: «الطلاق تم رسميا بيني وبين أحمد إبراهيم، مع احتفاظي بحضانة الأولاد».

وأضافت: «كان هناك ضغط كبير من الأهل والأقارب من أجل المصالحة، ولكن بعد المهزلة الإعلامية التي نشبت يوم احتفال أنغام بألبومها الأخير حالة خاصة جدًا، وكان لابد من الطلاق حفاظًا على كرامة أولادي، لأنني ليس لدي أي تفسير وهم يشاهدون والدهم مع سيدة أخرى وهما يتبادلان الحب والقبلات أمام عدسات المصورين والقنوات الفضائية».

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وتابعت: «الطلاق تم بشكل ودي، حفاظا على كرامة أولادي، حتى لا ندخل في صراعات بساحات القضاء، لأن أنغام قبلت أن تكون زوجة ثانية، ولكني لم أقبل على كرامتي الاستمرار في زواجي بأحمد في وجود زوجة ثانية، خاصة بعد الإفصاح عن حبهما وتبادلهما القبلات أمام الكاميرات في أكثر من مناسبة مؤخرًا، منها برنامج الإعلامي نيشان “توأم روحي، وحفل الموريكس دور وحفل إطلاق الألبوم الجديد، حيث اعترفا بحبهما».

وأكدت ياسمين أن زواج أحمد إبراهيم من أنغام كان سريًا لمدة 4 أشهر من قبل الإعلان عنه وتم ذلك خلال فترة العمل على ألبومها الأخير «حالة خاصة جدا»، وأن قصة الحب بين أنغام وإبراهيم تمت في الأستوديو الذي كانت تملكه ياسمين و إبراهيم.

يذكر أن أحمد إبراهيم له طفلين من زوجته ياسمين عيسى، واستمر زواجهما لما يقارب العشر سنوات قبل أن ينفصلا مؤخرًا.