محمد منير يحيي حفل غنائي كبير بالجامعة الأمريكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير حفل غنائي كبير في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الطلاب.

الفنان المصري قدم خلال الحفل مجموعة كبير من أجمال أغانيه، وبدأ وصلته الغنائية بأغنية “الليلة يا سمرا”، ثم أغنية “علي صوتك”، وفاجأ الحضور بغناء أغنيتي ” ياطير”، و”قول للغريب”، وهما أغنيتان توقف منير عن غنائهما خلال فترة طويلة.

شارك فريق “شاموفرز” في إحياء الحفل، حيث قدموا عدد كبير من أغنياتهم، والتقطوا الكثير من الصور الجماعية من جمهور الحفل.

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وكان محمد منير قد أطلق مؤخرا أغنية جديدة، تحمل اسم “اللى غايب”، على موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو بطيشة وألحان محمد سلطان، وتوزيع باسم درويش.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي :”اللي غايب هاته تاني.. واللي خاصم صالحه تاني.. ع اللي فايته من سنين.. واللي حيران طمنه.. واللي قاسي حننه.. واللي غيران هدي قلبه بكلمتين.. يبقوا كل الناس حبايب.. والهوى في الدنيا دايب.. واعشقوا يا مشتاقين”.

وطرح الكينج محمد منير، من قبل أغنية “ابعد عينيك عنى” وتعتبر هى الأغنية الخامسة له من ألبومه “وطن” المقرر طرحه قريبا، والذى يضم أغنيات سابقة وهى طاق طاقية، أهل أول، لو باقى فى عمرى وراح، من كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز.