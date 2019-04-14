عمرو دياب يتسبب في غضب الإعلام السعودي قبل حفله الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري عمرو دياب، حالة غضب كبيرة بين الصحفيين والإعلام السعودي وذلك قبل حفله الغنائي الذي أقيم أمس الجمعة 12 إبريل في المملكة العربية السعودية.

عمرو دياب، فاجأ الإعلام السعودي، برفضه إقامة مؤتمر صحفي أو إجراء أي لقاء معهم قبل الحفل وذلك وفقًا لما أعلنته اللجنة المنظمة للحل لجميع الصحفي وذلك دون إبداء أي أسباب من عمرو دياب، الأمر الذي دعاهم لوصفه بالمغرور، وأنه يقصد التقليل من قيمة وسائل الإعلام التي تحرص على مواكبته ونقل كل أخباره الفنية والشخصية لمحبيه وجمهوره.

وكان عمرو دياب، قد تألق خلال الحفل، وقدم باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث وسط حضور جماهيري كبير للحفل الذي يعد الثالث له بالمملكة.

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كان الحفل الأول لعمرو دياب، في السعودية في ديسمبر الماضي، وأحيا حفلا ثانيا بالمملكة في مدينة الدمام يوم 22 مارس الماضي.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي أخر يوم الجمعة 19 أبريل الجارى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من جمهوره.

ويشارك في الحفل كل من المغني البريطاني جيمس آرثر نجم برنامج اكتشاف المواهب «إكس فاكتور» في نسخته البريطانية عام 2012، والذي حقق نجاحًا وشهرة كبيرة في بريطانيا، إضافة إلى المغني التركي مهموت أورهان.