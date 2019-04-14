زوجة مراد يلدريم تنظم احتفال مفاجئ بعيد ميلاده.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت إيمان الباني ملكة جمال المغرب السابقة، بعيد ميلاد زوجها الفنان التركي مراد يلدريم، الشهير عربيًا باسم أمير في مسلسل “عاصي”.

وأعدت إيمان مفاجأة لزوجها خلال تقديمه إحدى حلقات “من سيربح المليون”، باللغة التركية وأهدته قالب تورته كبير مزين بصورهما.

ونشرت إيمان، فيديو من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “عيد ميلاد سعيد.. حبيبي و نور عيني.. وبسمة حياتي.. كل عام وانت الأروع و الأنجح.. كل عام وأنت الفرحة التي تسكن قلبي والشمعة التي تضيء ليالي”.

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يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثاني بالمغرب يوم 21 يناير 2017.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «ملكة الليل»، آخر عمل درامي قدمه مراد على الشاشة بمشاركة الفنانة التركية مريم أوزيرلي، بينما شارك النجم التركي مؤخراً في بطولة فيلم جديد بعنوان «العقرب».

وكان مراد يلدريم، قد نال جائزة أفضل مذيع لعام 2018 عن تقديمه برنامج «من سيربح المليون»، الذي يقدمه باللغة التركية وحقق به نسبة نجاح كبيرة، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة magazinncom.