مروة ناجي تكشف تفاصيل جديدة عن انفصالها عن زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مروة ناجي، نجمة برنامج «The Voice»، عن تفاصيل جديدة بعد انفصالها عن زوجها أحمد مجاهد، وذلك بعد شهور على إعلانها خبر انفصالهما.

مروة ناجي، قالت في تصريحات صحفية: «فوجئت باهتمام كبير بخبر طلاقي ولكن ما أريد أن أوضحه أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعني بطليقي ولا يوجد أي خلافات بيننا، فهو والد أبنائي وأحرص على التواصل معه باستمرار».

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وأضافت: «أعلنا عن خبر طلاقنا بسبب سؤال الكثير عن سبب عدم ظهورنا معًا بالكثير من المناسبات، فكان لابد أن نكشف عن طلاقنا رغم أن الانفصال وقع منذ عام».

وكان زواج مروة ناجي، وأحمد مجاهد، قد أسفر عن طفلين هما آدم وآسر.

مروة ناجي مطربة عملت لسنوات طويلة في الأوبرا، و ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب «ذا فويس»، وأبهرت الجمهور من خلال أغنية «برضاك»، ولكنها انسحبت من البرنامج.

من ناحية أخرى، قررت مروة ناجي تقديم أغاني سينجل خلال الفترة القادمة، موضحة أنها ترى أن طرح أغنية كل فترة يحقق نجاحًا أكبر من طرح ألبوم غنائي كامل.