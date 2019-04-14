دوللي شاهين ترد على منتقدي صورها بالمايوه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

دوللي شاهين، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها خلال لقائها في برنامج «تحيا الستات»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة، إنها لم تقصد استفزاز الجمهور، وإنما تنشر الصور فقط لأنها تحبها.

وأضافت: «بعمل اللي بدي أعمله، تعجبك أو ما تعجبك، بعمل بلوكات ولا يهمني عدد الفانز، احتفظ برأيك لنفسك، وإذا عجبتني صورة بنزلها، لم اسأل عن رأيك، نزلت صورة لأنها عجبني، كل الناس تلبس مايوه».

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كما كشفت دوللي شاهين، عن سبب تراجعها عن قرار اعتزال الفن، والذي اتخذته قبل فترة، قائلة، إن من أهم عوامل رجوعها عن قرار الاعتزال، هو ابنتها “نور”، والتي أزعجها قرار الاعتزال وأخبرتها أنها تحب رؤيتها على الشاشة.

وأضافت: «أنا بربي بنتي، واعمل واجباتي كأم كاملة، ولا أنسى نفسي».

وكانت دوللي شاهين، قد أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي في منتصف عام 2016، وذلك للتفرغ لتربية ابنتها وعائلتها، ثم تراجعت عن قرار الاعتزال في أواخر نوفمبر من نفس العام.

وكان آخر أعمال دوللي شاهين هي أغنية «أمي» التي طرحتها يوم عيد الأم، ولاقت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على صفحتها الشخصية بموقع «يوتيوب».