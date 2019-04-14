هنا شيحة توجه تهنئة خاصة لزوجها أحمد فلوكس بفيلمه الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة البوستر الدعائي لفيلم “الممر”، والذي يشارك في بطولته زوجها الفنان أحمد فلوكس.

الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لزوجها على فيلمه الجديد، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: ” # الممر # فيلم_العيد.. ألف مبروك حبيبي.. مبروك صناع فيلم الممر .. يونيو ٢٠١٩ “.

وكانت قد انطلقت مؤخرا شائعة حول طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس، والتي حرص كل منهما على نفيها، بنشر صور تجمعهما معا على حسابهما على موقع “انستجرام”.

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كما قامت الفنانة بشرى بنشر مقطع فيديو من منزل هنا وفلوكس، حيث أكدت أنها قررت أن تذهب إلى منزل صديقيها للتأكد من الخبر بنفسها، وعلقت عليه بقولها: “هنا وأحمد بخير الحمد لله بس هنا تعبانة جدا عندها برد وحساسية شديدة وانا فرحانة ان الطلاق طلع فشنك”.

وفيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.