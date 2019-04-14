ما بين التخفي والهروب 7 مواقف غريبة في جنازة الفنان محمود الجندي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

رحل الفنان المصري محمود الجندي، عن عالمنا يوم الخميس الماضي 11 إبريل، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل من مسقط رأسه في أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وشهدت جنازته 5 مواقف ملفته للأنظار.

- حرص عدد من النجوم على السفر من القاهرة لمحافظة البحيرة للمشاركة في جثمان الفنان الراحل وهم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والفنان أحمد السقا، والفنان أشرف زكي، والفنان بيومي فؤاد.

- شهدت جنازة الفنان محمود الجندي، حضور جموع غفيرة من الجماهير المحبة له ووصفت جنازته بالمهيبة، وذلك على خلاف عادة جنازات الفنانين.

- الفنان فاروق الفيشاوي، حرص رغم التدافع والزحام الشديد على مرافقة جثمان الفنان الراحل حتى المقابر، والوقوف على قبره حتى إنزال الجثمان فيه، ودخل في نوبة بكاء شديدة على قبر الجندي، وساعده الأهالي على الخروج من المقابر.

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- تعرض الفنان أحمد السقا، والفنان أشرف زكي، لمضايقات من عدد من الأهالي بسبب التجمهر حوله بعد وصول الجثمان للمقابر لالتقاط صور تذكارية معه، الأمر الذي دفعهما للاحتماء داخل إحدى المنازل.

- قامت قوة من الشرطة بحماية أحمد السقا، وأشرف زكي، حتى تم إخراجهما بسلام من المنزل بسبب التدافع الشديد من الجمهور حوله.

- استطاع الفنان بيومي فؤاد، الاختفاء بنظارته عن الجمهور حتى لا يتعرف عليه أحد منهم.

يذكر أن الفنان محمود الجندي، رحل عن عالمنا بعد أن ترك رصيدًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي تتنوع ما بين الدراما والسينما والمسرح، والتي خلدت اسمه بين كبار نجوم الفن.