عمرو دياب يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بحفل مختلط في السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين، والذين توافدوا على الحفل قبل بدايته بساعات.

عمرو دياب، بدأ الهضبة الحفل بالترحيب بالجمهور المتواجد، ووجه الشكر لكل من أتاح له الفرصة في إحياء هذا الحفل والتواجد بالسعودية وبالتحديد هيئة الترفيه بالمملكة.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل باقة مميزة من ام أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من حضور الحفل معه.

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من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي أخر يوم الجمعة 19 أبريل الجارى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من جمهوره.

ويشارك في الحفل كل من المغني البريطاني جيمس آرثر نجم برنامج اكتشاف المواهب «إكس فاكتور» في نسخته البريطانية عام 2012، والذي حقق نجاحًا وشهرة كبيرة في بريطانيا، إضافة إلى المغني التركي مهموت أورهان.

وكان عمرو دياب، قد طرح مؤخرًا أغنية “مقدرش ع النسيان” وحقق من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.