أنجلينا جولي تحاول العودة إلى براد بيت بعد عامين من الطلاق

كشفت تقارير صحافية مؤخرا، عن تحول مفاجئ في العلاقة بين النجمين العالميين، براد بيت وأنجلينا جولي، بعد مرور ما يقرب عامين ونصف على طلب طلاقهما.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنجلينا، ترغب في استعادة زوجها بيت، بحسب مصادر مقربة منهما أشارت إلى أن النجمة ترغب في عودة علاقتهما، و"أن تكون عائلة مرة أخرى معه، بعدما وجدت أنها غير قادرة على المضي في حياتها من دونه".

ولكن من ناحيته، فإن براد بيت يرفض فكرة المصالحة الرومانسية مع أنجلينا، ولكنه يريد علاقة متناغمة معها، من أجل أطفالهما، وفقا للمصادر.

وبحسب "ذا صن"، فإن أنجلينا علّقت العمل بمفاوضات الطلاق مع يت، وعطلتها "على أمل الإصلاح"، وأنها تريد أن يعودا عائلة معا.

وكانت أنجلينا جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2017 أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

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وكان النجمان تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

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