شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حماقى يتألق فى أولى حفلاته الجماهيرية بعد تعافيه من إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الغنائى محمد حماقى أولى حفلاته الجماهيرية بعد تعافيه من إصابة قدمه داخل إحدى الجامعات الخاصة، بحضور الآلاف من طلابها بمختلف الكليات و المراحل.

حضر حماقى بصحبة مدير أعماله حمدى بدر وبمجرد صعوده على خشبة المسرح ومرددا لأغنية "نفسى أبقى جنبو" تعالت صيحات وهتافات الترحيب بعبارات "حمد الله ع السلامة" ،"وحشتنا يا master" و"بحبك يا حماقى " وغيرها.

ظهر حماقى بإطلالة رياضية واستعرض رشاقته على خشبة المسرح ليطمئن جمهوره بتعافيه وحرص فى بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال معلقا: " وحشتونى ..تحبوا تسمعوا ايه " ليردوا بالعديد من أغانى ألبومه الجديد "كل يوم من ده".

قدم حماقى عدد كبير من أغانيه المحببة لدى الشباب والتى تألق بها طوال مشواره الفنى وأغانى ألبومه الجديد منها "كل يوم من ده" ،"يزلزل "، "صور" ، "ليلى "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار" والعمل ايه".. بالإضافة إلى "ما بلاش " و " أم الدنيا " التى أهداها إلى أى فرقة رياضية تمثل مصر وعلق بعدها مازحا : "أنا بحب الزمالك ومش بحب أشوفه بيخسر من أى فريق سوى الأهلى"، ليختتم الحفل بأغنية "قالوا عنك" وامتد تفاعل الجمهور بالغناء ووصلات الرقص حتى انتهاء الحفل.

على جانب آخر يستعد حماقى لإحياء حفلا غنائيا من المتوقع أن يكون الأضخم فى تاريخ جامعة القاهرة من حيث الحضور والتجهيزات وذلك يوم الثلاثاء المقبل بساحة القبة وفى اليوم التالى يحى حفله الأول بمدينة الزقازيق داخل الإستاد بحضور جماهيرى من أبناء المحافظات المجاورة.