شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة أجازة من تصوير "زلزال" بسبب تغيير الديكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النجم حلا شيحة على أجازة من تصوير مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان بسبب تغيير الديكور حيث انتهت من تصوير عدد كبير من مشاهدها فى الديكور الرئيسى لها، وتنتظر حلا انتهاء أبطال العمل من تصوير الديكورات الخارجية لتستكمل تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل بجانب محمد رمضان.

ويعد المسلسل العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب أكثر من 12 عاماً من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.