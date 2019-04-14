شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: "الطلاق رزق.. والست لما تنضرب من جوزها لازم تسيبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنانة سمية الخشاب، على ضرورة تفعيل القانون فى مواجهة الرجال الذى يعتدون على زوجاتهم بالضرب، موجهة رسالتها للسيدات: "لا تقبلى بالإهانة، لأنك لما تتضربى مرة ستتعرضين للضرب الثانية والثالثة وستكونين بلا قيمة، والسيدة التى تتعرض للضرب تبعد عن زوجها فورًا لأن البعد عنه غنيمة، وإحنا مش فى غابة عشان تتضرب، أو تحصل على حقوقها بالقانون".

وقالت سمية الحشاب، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن المرأة العربية والمصرية فى وضع أفضل عن الماضى، وتحصل على حقوقها أكثر وأكثر مع الوقت.

وعن طلاقها: "قرار طلاقى كان بعد سنة من الزواج، وأرى أن الأمر عادى، ولكن بسبب الشهرة كان الاهتمام أكبر، والطلاق رزق، ففى بعض الحالات يكون أفضل وأكثر أمانًا، والست ممكن تتزوج بعد العدة بيوم".

Advertisements

وواصلت: "كل ما اتعب أحلو وكل ما أتطلق أحلو، وأنا اتطلقت وراضية ومبسوطة الآن"، معلقة على إمكانية رجوعها لأحمد سعد: "صعب ولكن الله أعلم، والمستقبل بتاع ربنا".

وعن صورها مع طليقها أحمد سعد، قالت: "تاريخ ماضى، ولا مشكلة فى استمرارها على مواقع التواصل، وهذا الإنسان أكلت معه عيش وملح وهذه الصور تحمل ذكريات جميلة".

وذكرت الفنانة سمية الخشاب، أنها درست الأمر جيدًا واستغرقت فترة طويلة مع الصبر، وعقلها هو من ساعدها فى هذا القرار، مضيفة أن الطلاق ليس نهاية العالم وقد يكون بداية حياة جديدة.