شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقى أول الحاضرين للمؤتمر الصحفى لـ"الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، عدد من أبطال مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى من ضمنهم الفنانة ريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى، وأحمد فؤاد سليم، لحضور المؤتمر الصحفى الذى يقام حاليا داخل أحد المولات بالتجمع الخامس.

وقدم يحيى الفخرانى مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح عام 2011، وأخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرون، وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء ويطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم .