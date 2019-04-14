شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يشدو بأدعية دينية من تراث أبو نواس وابن الفارض والحلاج والرومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب وائل الفشنى أنه سوف يطرح أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان المقبل وهي أدعية من التراث لكل من :"أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومي" وغيرهم كما أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الملحن إيهاب عبد الوهاب .

جدير بالذكر أن وائل الفشنى نجح خلال الفترة الأخيرة فى أن يحفر اسمه خلال السنوات السابقة كواحد من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات الذى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع".