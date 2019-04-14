شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. يحيى الفخرانى: سعيد بعرض مسرحية الملك لير للجمهور المصرى المتذوق للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان يحيى الفخرانى، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بخصوص مسرحية الملك لير على مسرح الماركيه، إنها تعد من أهم العروض المميزة، مشيرا إلى أنه سعيد بعرض هذه النوعية للجمهور المصرى المتذوق للفن، ولا بد أن تكون أعمالا أخرى تراجيدية وغيرها من خلال عروض كايروشو، مشيدا بكل فريق العمل المشارك معه فى العرض.

وأضاف أنه تم عرض المسرحية عام 2001 فى دبى ليلة واحدة.. ولكنها لم تلق الاهتمام بسبب عدم تجهيزات المسرح هناك وعدم الاهتمام به، وبعدها تم عرضها فى أبو ظبى ولاقت نجاحا كبيرا بعد مقابلتى لمحمد بن راشد حينها وكان يشاركنى عدد من ممثلى وزارة الثقافة .

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم .

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