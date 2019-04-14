محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تألق النجم محمد حماقي في الحفل الذي أقامه مساء أمس السبت بجامعة بدر، في أول حفل له بعد تماثله الشفاء.
ونشر حماقي عدد من الصور والفيديوهات على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، والتي أظهرت حضور كثيف لجمهوره ومحبيه.
وقدم حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيه، ووصف حفله بـ"الليلة المضيئة"
نشر الفنان محمد حماقي صور وفيديوهات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، والذي أظهر خلالهم حفله الغنائي الذي يقام مساء اليوم السبت، بجامعة بدر بالقاهرة الجديدة.
ويعد هذا الحفل هو الأول لحماقي عقب تعافيه إثر إصابته بكسر في القدم يوم الاثنين الموافق 25 فبراير الماضي، وذلك خلال مشاركته بإحدى مباريات كرة القدم مع عدد من أصدقائه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه من إصابته.. محمد حماقي يتألق في جامعة بدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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