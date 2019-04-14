بعد تعافيه من إصابته.. محمد حماقي يتألق في جامعة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألق النجم محمد حماقي في الحفل الذي أقامه مساء أمس السبت بجامعة بدر، في أول حفل له بعد تماثله الشفاء.

ونشر حماقي عدد من الصور والفيديوهات على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، والتي أظهرت حضور كثيف لجمهوره ومحبيه.

Advertisements

وقدم حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أبرز أغانيه، ووصف حفله بـ"الليلة المضيئة"

نشر الفنان محمد حماقي صور وفيديوهات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، والذي أظهر خلالهم حفله الغنائي الذي يقام مساء اليوم السبت، بجامعة بدر بالقاهرة الجديدة.

ويعد هذا الحفل هو الأول لحماقي عقب تعافيه إثر إصابته بكسر في القدم يوم الاثنين الموافق 25 فبراير الماضي، وذلك خلال مشاركته بإحدى مباريات كرة القدم مع عدد من أصدقائه.