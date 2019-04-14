سمية الخشاب: "طلاقي من أحمد سعد رزق.. ورسالتي للسيدات ماتقبليش الإهانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن بعض العلاقات الزوجية يكون الطلاق فيها رزق، وإن طلاقها من الفنان أحمد سعد كان رزق، وأنها راضية طول الوقت عن حياتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج"الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": "كنت واخدة قرار الطلاق بعد الزواج بعام، وأخذته بعد دراسة، بناءً على عقلي بعيدا عن أي عواطف" .

Advertisements

ووجهت رسالة للسيدات قالت فيها: "ماتقبليش إنك تتهاني، لإنك لما تضربي مرة هتضربي التانية والتالتة، وهيبقي ملكيش قيمة، وأي راجل يتعامل مع المرأة بعنف يتم عقابه بالقانون".