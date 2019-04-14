محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورا نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، استعادت من خلالها ذكريات طفولتها بالمدرسة. وعلقت قائلة: "بتشارك معاكم طفولتي"، كما نشرت صورة بملابس السباحة، وعلقت قائلة: "شوفتوا الشقاوة، كنت فريق جمباز وسباحة أيام المدرسة، كفاية بقي علشان متزهقوش مني حبيت بس أشارككم". ودائما ما تحرص نرمين الفقي على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات خاصة بكل ما يتعلق بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر ان آخر أعمال الفقي كان الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي أعادها بعد غياب عن الدراما التليفزيونية منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمسلسله "جبل الحلال"، الذي تم عرضه بالموسم الرمضاني لعام 2014.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـ"زي المدرسة".. نرمين الفقي تشارك جمهورها ذكريات الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.