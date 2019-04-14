بالصور- أمينة تنتهي من تصوير فيديو كليب "اخلع" مع أمير يزبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت المطربة أمينة من تصوير فيديو كليب لـ"ديو" غنائي جديد، في العاصمة اللبنانية "بيروت"، يجمعها بالمطرب أمير يزبك.

الأغنية تحمل اسم "اخلع"، وهي ثان أغاني أمينة باللهجة اللبنانية، وعن تعاونها مع أمير قالت في بيان صحفي "منذ عامين تقابلت مع أمير في بيروت أثناء استضافتي في أحد البرامج التليفزيونية، وبدأت الاتصالات بيننا بأن يجمعنا مشروعًا غنائيًا، وظلت رحلة البحث مستمرة حول موضوع المشروع وشكله، حتى قدم لنا إيلي حنا كلمات أغنية (اخلع) والتي أعجبتنا وقمنا بتسجيلها منذ 6 أشهر، وسافرت إلى بيروت وانتهينا من تصويرها بعد أن قام أحمد بركات بتلحينها ووزعها ماجد طاهر، وقام بعمل الإيقاعات الخاصة بها طوني عنقة، وتم تسجيلها في ستوديو إيلي سابا".

Advertisements

وأضافت "وخلال هذه الأشهر بحثنا عن طريقة وفكرة لتصويرها بشكل جديد ومختلف، إلى أن قدم المخرج إدوار بشعلاني story Board بقصة قوية تتماشى مع كلمات الأغنية والتي تتحدث عن الرضا، وأنه يجب على كل منا أن يرضى بما قسمه الله له في حياته، وأن لكل شيء أوان، وأن الله خلق لكل منا دور في الحياة".

وأكدت أمينة أن الكليب حاليًا في المونتاج وسيتم عرضه في عيد الفطر، ولكن من الممكن أن يُعرض في بيروت خلال الأيام القليلة المُقبلة "سعدت بهذه التجربة خاصة وأنها المرة الثانية التي أغني فيها باللهجة اللبنانية بعد أن قدمت كليب (بلدنا) مع هشام الحاج منذ فترة وحصلت بسببه على جائزة الموريكس دور كأحسن أغنية عربية".

وعلى الجانب الأخر، تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة، خاصة بعد ألبومها الجديد "اللي راحوا"، ويضم 10 أغاني منهم "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتي"، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم "محمد رحيم، محمد يحيي، مدين، ملاك عادل".