يسرا لـ"الخليج 365" عن جولة "سقارة": "السفراء اندهشوا مما شاهدوه"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة يسرا إن جولتها مع الدكتور خالد العناني، وزير الأثار و54 سفيرا أجنبيا لمنطقة سقارة الأثرية، لمشاهدة الاكتشافات الجديدة وعلى رأسها رأسها مقبرة "خوي"، من الأسرة الخامسة، التي اكتشفت الأسبوع الماضي، من أروع ما يكون وشيء خيالي.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا فخورة ببلدي، وأكيد السفراء هيتكلموا ويحكوا عن الكنوز اللي شافوها في بلادهم".

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وتابعت: "احنا عندنا تلت آثار العالم ودي نعمة من ربنا، وكل اكتشاف جديد ده حاجة بتفيدنا، المهم الحفاظ عليها".

وأوضحت أن وزارة الآثار تبذل مجهودا غير عادي في الاكتشافات والحفاظ على الكنوز المصرية، مضيفة أن الوزير أدهش الأجانب بالاكتشافات الجديدة.

وزار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المحلس الأعلى للاثار، والفنانة يسرا، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة منطقة سقارة الأثرية، اليوم السبت، لزيارة عدد من المقابر في منطقة سقارة، على رأسها مقبرة "خوي"، من الأسرة الخامسة.