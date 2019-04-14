أسما شريف منير تحتضن كلبها وهيفاء وهبي بـ"جيب" قصيرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام شاطئ البحر.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهي تجلس داخل أحد الكافيهات. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهر فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مرتدية جيب قصيرة. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

آلا كوشنير

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نشرت الراقصة آلا كوشنير صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها جالسة على الشاطئ. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

تارا عماد

نشرت المصورة بتول صورة للفنانة تارا عماد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام". ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهي تجلس داخل أحد الكافيهات. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها على شاطئ البحر. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت خبيرة التجميل أسما شريف منير صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحتضن كلبها.​