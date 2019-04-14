محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، أمس السبت، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بمسلسل البرنسيسة بيسة لمي عز الدين، وتصريحات سمية الخشاب، وقنوات عرض مسلسلات رمضان، وتصريحات أنوشكا وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| سيد رجب يلبي دعوة عروس ومي عز الدين تثير حيرة جمهورها ورقص ناهد السباعي والرداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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