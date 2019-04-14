رغم مباراة الأهلي وصنداونز.. مسرح الجنوب كامل العدد لليوم الثانى على التوالى

حقق عرض "أم العدانى" صدى كبيرا لدى الجمهور الذى ملأ مسرح قصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، حيث يعد العرض نتاجا أوليا لورش الكتابة المسرحية التى قدمت خلال مشروع صناعة المسرح الذى أقامته مؤسسة س للثقافة والإبداع عقب إقامة الدورة الاولى والتى أشرف عليها الكاتب بكرى عبد الحميد وقدمتها فرقة "كراكيب" من الغردقة.

العرض مأخوذ عن فكرة من تراث الجنوب ويناقش قضايا المرأة في الجنوب من خلال أسطورة حدثت قديما في إحدي قري الاقصر، ويناقش العرض فكره الخوف من المجهول

من خلال شخصية خرافية قام عمدة القرية بإيهام اهل القرية بوجودها وهي تقوم بخطف الأطفال والحصول علي فدية مقابل إرجاعهم لذويهم وفي نفس الوقت عمدة القرية يسيطر علي كل موارد القرية ويتحكم في كل شيء فارضا قوته وسطوته وتخويف الناس من الشخصية الخرافية التي تدعي أم العداني .

العرض بطولة علاء سلامة ، مكاريوس اسحق ، مصطفي أبو عميرة ، عبدالله محمد ، فارس ناصر ، سيف العربي، يوسف هيثم ، هدير احمد ،

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شروق أحمد ، سهيلة مصطفي ، آية جمعة ، عالياء عرفة.

تأليف عمل جماعى لورشة مؤسسه " س" للثقافة والابداع تحت اشراف الكاتب الكبير بكري عبدالحميد ، ديكور ودعاية محمد البحراوي ، اعداد موسيقي واضاءة مصطفي ابو عميره ومن اخراج محمد سا مح الذى قال أنه تجرأ لأول مرة فى تقديم عرض نتاج ورشة التأليف ويعتبرها خطوة ايجابية فى مسيرته المسرحية.

يذكر ان المهرجان تقام فعالياته فى محافظة أسيوط فى الفترة من 11 وحتى 17 ابريل ، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة اسيوط وجامعة اسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى ازال ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.