بالصور.. رنا سماحة تكشف كواليس " كتف قانوني"

كشفت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورا لها ، وظهرت فيها مع الفنان محمد نجاتي، خلال كواليس تصوير مسلسل "كتف قانوني" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

وظهرت رنا سماحة في الصور خلال التصوير الداخلي للمسلسل، حيث يكثف فريق العمل من

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التصوير خلال الفترة الحالية، وكشفت عن شخصيتها وشخصية نجاتي، وهما "نرجس ومرعي".

يذكر أن مسلسل "كتف قانوني" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شاب مصري من عائلة ثرية يُدعى "يوسف"، ويقيم مع جده في الأقصر، ويقع

في حب فتاة من عائلة متوسطة الحال تُدعى "قشطة"، لكن الجد يرفض حبهما، وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة المسلسل، كل من أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، نيرمين ماهر، سميرة صدقي، محمد نجاتي، تأليف: فتحي الجندي، إنتاج عصام طنطاوي، وإخراج عادل الأعصر.