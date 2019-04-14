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تعرف على أولى حفلات سعد الصغير في شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الشعبى سعد الصغير أولى حفلاته بعيد الربيع وشم النسيم، يوم الإثنين المقبل ، بأحدى المراكب النيلية في الزمالك، وسيقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المتنوعة.

من ناحية أخرى يحضر المطرب سعد الصغير لأغنية جديدة تحمل اسم "أنا العريس" من ألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ويغنيها لأول مرة سعد بالصينى، ويفاجئ بها جمهوره، خاصة أنه يقدمها بشكل مختلف.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر ويضم عددًا من النجوم الذين يظهرون من خلاله كضيوف شرف.

 

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