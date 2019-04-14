سمية الخشاب: "لست حزينة على طلاقي وعمري ما هأكره أحمد سعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أجرت الفنانة سمية الخشاب حوارا مع مجلة "زهرة الخليج" تحدثت فيه عن طلاقها ونجاح أغنيتها "بتستقوى" وجديدها.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قلته سمية من تصريحات خلال الحوار

-لست حزينة على طلاقي رغم انه "أبغض الحلال"، وراضية تماما.

-معنوياتي مرتفعة وأجهز فيديو كليب لأغنية جديدة، وأغنية "بتستقوى" أحدث لي دفعة غير طبيعية

-المجلس القومي للمرأة وجه لي الشكر على "بتستقوى"، وكُرمت في الرياض من "ملتقى المرأة السعودية"

-الزواج عطلني، وكنت ظالمة لنفسي بالعطاء للطرف الآخر دون مقابل، كنت مركوة في دور "ست البيت"، وحين بدات الاهتمام بسمية الفنانة، تضايق من نجاحي، فبعض الرجال أنانيون.

-أحمد سعد له "دماغه"، وأنا حاولت فعل أشياء إيجابية في حياته، لكنه رفض توجهاتي. فأنا عقلانية جدا ومنظمة، بينما هو فوضوي، وأتمنى له كل الخير.

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-سعد أهان المحامي الخاص بي عندما اقترح عليه أن نجلس وننهي الأمور بهدوء

-علمت من المقربين من أحمد سعد أنه كان نائما واستقيظ كتب التغريدة وعاد للنوم، وحين استقيظ ووجد "الدنيا مقلوبة" قال: "معرفش عملت كده إزاي"

-عمري ما حأكره أحمد سعد و"لأننا أكلنا عيش وملح مع بعض"، وهو حالة خاصة في حياتي وأحببته بالفعل، ولكن حتى لو أني مازلت أحبه عقلي يرفض الاستمرار

- لم ولن أتعقد من الزواج، أنا امرأة قوية جدًا، ولم أقصر مع أحمد سعد في شيء.. لذلك ضميري مرتاح.

-ليس بالضرورة أن أكون قدمت صورة لنفسي في كليب أغنية "بتستقوى"، وتزامن الأغنية وطلاقي مصادفة.

-أصالة وريهام عبد الغفور ورجاء الجداوي وبوسي شلبي وآخرون باركوا لي على أغنية بتستقوى.

-لن أهمل التمثيل لكن سأركز في الغناء