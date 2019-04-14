سمية الخشاب: "لست حزينة على طلاقي وعمري ما هأكره أحمد سعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أجرت الفنانة سمية الخشاب حوارا مع مجلة "زهرة الخليج" تحدثت فيه عن طلاقها ونجاح أغنيتها "بتستقوى" وجديدها.
ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قلته سمية من تصريحات خلال الحوار
-لست حزينة على طلاقي رغم انه "أبغض الحلال"، وراضية تماما.
-معنوياتي مرتفعة وأجهز فيديو كليب لأغنية جديدة، وأغنية "بتستقوى" أحدث لي دفعة غير طبيعية
-المجلس القومي للمرأة وجه لي الشكر على "بتستقوى"، وكُرمت في الرياض من "ملتقى المرأة السعودية"
-الزواج عطلني، وكنت ظالمة لنفسي بالعطاء للطرف الآخر دون مقابل، كنت مركوة في دور "ست البيت"، وحين بدات الاهتمام بسمية الفنانة، تضايق من نجاحي، فبعض الرجال أنانيون.
-أحمد سعد له "دماغه"، وأنا حاولت فعل أشياء إيجابية في حياته، لكنه رفض توجهاتي. فأنا عقلانية جدا ومنظمة، بينما هو فوضوي، وأتمنى له كل الخير.
-سعد أهان المحامي الخاص بي عندما اقترح عليه أن نجلس وننهي الأمور بهدوء
-علمت من المقربين من أحمد سعد أنه كان نائما واستقيظ كتب التغريدة وعاد للنوم، وحين استقيظ ووجد "الدنيا مقلوبة" قال: "معرفش عملت كده إزاي"
-عمري ما حأكره أحمد سعد و"لأننا أكلنا عيش وملح مع بعض"، وهو حالة خاصة في حياتي وأحببته بالفعل، ولكن حتى لو أني مازلت أحبه عقلي يرفض الاستمرار
- لم ولن أتعقد من الزواج، أنا امرأة قوية جدًا، ولم أقصر مع أحمد سعد في شيء.. لذلك ضميري مرتاح.
-ليس بالضرورة أن أكون قدمت صورة لنفسي في كليب أغنية "بتستقوى"، وتزامن الأغنية وطلاقي مصادفة.
-أصالة وريهام عبد الغفور ورجاء الجداوي وبوسي شلبي وآخرون باركوا لي على أغنية بتستقوى.
-لن أهمل التمثيل لكن سأركز في الغناء
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