في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان "قابس".. إلهام شاهين تظهر بالزي التونسي وحضور بشرى وال العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

افتتح مساء أمس السبت، مهرجان "قابس" في دورته الأولي هذا العام، والذي تقام فعالياته في تونس، بحضور نخبة من النجوم المصريين والعرب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابه.

وكان من أبرز الحضور النجمة إلهام شاهين التي حرصت على الظهور بالزي الونسي، كما حضرت بشرى، الكاتب مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، كذلك منى هلا بطلة فيلم الافتتاح "ليل خارجي"

وتم افتتاح الدورة الأولى للمهرجان بالفيلم المصري "ليل/خارجي" بقاعة "لاجورا" بمدينة قابس، إحدى ولايات الجنوب التونسي.

ويستمر المهرجان حتى 18 أبريل الجاري، وتحتفى إدارته بالثقافة خارج سياقها الكلاسيكي في محاولة للبحث والنقاش وتبادل الأفكار ومحاورة الآخر من خلال الأفلام العربية المستقلة.