مي العيدان تستغل هذه الصورة لتسخر من النجم أحمد عز

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - استغلت الاعلامية مي العيدان الصورة التي نشرتها الفنانة زينة برفقة المطربة أنغام، للتعليق عليها بطريقتها الساخرة وانتقاد الفنان المصري أحمد عز.
وأعادت مي نشر الصورة التي تم التقاطها خلال فعاليات حفل إطلاق ألبوم أنغام "حالة خاصة جدا"، في القاهرة قبل أيام، وعلقت عليها بسخرية قائلة: "مطلقات احمد عز، انغام وزينة، تحيا الستات، وهو قاعد يدور على ضحية جديدة وتخفيض نفقة اولاده من زينة، تحيا الستات صراحة".
وجاء تعليق وسخرية مي بعد الضجة التي احدثتها الصورة والتي ترافقت مع الوقت التي حصلت فيه زينة على حكم من محكمة الأسرة بزيادة نفقة طفليها التوأم من طليقها عز، الامر الذي احدث جدلاً كبيراً بين المتابعين.
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