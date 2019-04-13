لجين عمران تختار مكانًا ساحرًا للاحتفال بعيد ميلاد والدها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت الإعلامية السعودية، لجين عمران، الاحتفال بعيد ميلادها والدها، على طريقتها الخاصة، في الأجواء الساحرة بجزر المالديف.

وسافرت لجين إلى المالديف رفقة شقيقتها الصغرى، أسيل عمران، ووالدها ووالدتها، وقرّرت الاحتفال بعيد ميلاد والدها، هناك، وحرصت على مشاركة متابعيها عبر "إنستغرام" بأجواء الاحتفال التي كانت مميزة.

وعلّقت الإعلامية السعودية على الاحتفال قائلةً:"تحت ضوء القمر وبريق النجوم على شط بحر المحيط الهندي و بعيييييدا عن الناس وزحمة المدينة خطفنا أعظم وأطيب أب وأحن وأروع أم".

وأضافت: "احتفلنا بذكرى ميلاد من تعب علينا وربانا وعلمنا وكبرنا وعمره ما قصر أو بخل علينا بشيء الله يخليه تاج على راسنا ويحفظه لنا ويطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية ويقدرنا على رضاه وإسعاده ورفع راسه هو وست الحبايب".

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وأنهت لجين عمران رسالتها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب".

وحظي احتفال لجين بعيد ميلاد والدها بتفاعل كبير من قبل متابعيها على "إنستغرام"، حيث انهالت عليها التهاني والمعايدات، متمنين لوالدها دوام الصحة والعافية والمحبة والاستقرار.

وظهرتْ لجين في صورة ثانية بإطلالة لافتة أمام منتجع سياحي في المالديف، فارتدت فستانًا باللون الأبيض الكامل، نسّقته بقبعة القش الشهيرة، وصندل يناسب الإطلالة والرحلة.