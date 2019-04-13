حلا التُرك تفتتحُ فرع مستحضراتها التجميلية بالرياض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتحت الفنانة البحرينية الشابة "حلا الترك"، فرع مستحضراتها التجميلية اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض. وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول "الترك" للفرع، وسط استقبال حار من قبل السعوديات اللاتي تجمعنَ حولها والتقطن الصور التذكارية معها. ورغم صغر سنّها، استطاعت النجمة البحرينية حلا الترك بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من حولها، لتعدُّد مواهبها بين الغناء والتمثيل والرقص وعشقها لمستحضرات التجميل. وعلى الجانب الآخر، تُصوّر حلا حاليًا برنامجها الواقعي على "MBC" وأطلقت في الأشهر الماضية علامتها لمستحضرات تجميل تحمل اسمها "Hala Cosmetics Beauty" تتضمّن أحمر شفاه وظلال عيون وغيرها من مستحضرات التجميل الأساسية.

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