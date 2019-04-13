باميلا اندرسون تدافع عن الصحافي جوليان أسانج

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبرّت الممثلة والعارضة الأميركية باميلا أندرسون أندرسون عن غضبها لسحب اللجوء السياسي من مؤسس ويكيليكس الصحافي جوليان اسانج من قبل الإكوادور وأسفت لتصرفات بريطانيا متهمة حكومة لندن بأنها سعت بهذا الإجراء لصرف الانتباه عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي. ذلك بعد أن ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه واقتادته إلى خارج سفارة الإكوادور التي بقي فيها 7 سنوات بحق اللجوء السياسي الذي منحته له بهدف تسليمه للولايات المتحدة الأميركية بعد تسريبه لمعلومات سرية.

وقالت أندرسون بسلسلة تغريدات أنها تشعر بالصدمة ازاء هذا التصرف واصفة أسانج بالبطل. علماً أنها زارته عدة مرات في السفارة وكتبت عنه الكثير من المدونات خلال سنوات اقامته فيها.

ولقد هاجمت أندرسون الرئيس الاميركي وسياسته ووصفته بالجبان معتبرة ان السياسة البريطانية تعمل بتبعية لأميركا، وتابعت بانتقاد السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة بعهد ترمب.

