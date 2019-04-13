"مُطلقة" لكارول سماحة تُثير جدلًا واسعًا عبر تويتر

بيروت - لايف ستايل
أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، زوبعةً من الجدل بعد نشرها تغريدة عبر حسابها على التويتر تقول فيها: "نعم... أنا المطلقة"، وهذه التغريدة ما هي إلّا جزءٌ من حملة ترويجيّة وإعلانية كبيرة ستسبق طرح سماحة أغنية جديدة بعنوان "المطلقة" بالفصحى من كلمات الشاعر علي المولى في أول تعاونٍ بينهما، وتطرح الأغنية قضية المرأة المطلّقة بلسان حالها، وقد تمّ تصوير الأغنية أيضاً على طريقة الفيديوكليب في بيروت على أن ترافق العمل المنوي إطلاقه خلال الفترة المقبلة، قبل تفرّغ كارول لجدول حفلات عيد الفطر وفصل الصيف، عقب إجازة شهر رمضان المبارك والتي تمضيها مع عائلتها، هي التي كانت قد عادت أخيرًا من الإسكندرية حيث أمضت إجازة قصيرة برفقة زوجها.
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