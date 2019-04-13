شكرا لقرائتكم خبر عن تانى صف على الشمال من غير أسنان.. اعرف مين الفنانة اللى فى الصورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة مشاهير عالم الفن فتحت الفنانة نرمين الفقى صندوق ذكرياتها بصورة برفقة زملائها بإحدى المدارس بالإسكندرية.

النجمة نرمين الفقى ظهرت فى صورة قديمة برفقة أصدقائها فى الحضانة بالأبيض والأسود، وعلقت: "بشارك معاكم طفولتى الصورة الأولى ٢ صف على الشمال 2 واحدة مش عرفة ببص على إيه، أنا الصوره ٢ أول صف رابع بضحك من غير سنان".

Advertisements



نرمين الفقى

وكانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل "أبو العروسة 2" واحتفلت مؤخرا بصحبة أبطاله بعرض الحلقة الأخيرة بعد النجاح الذى حققه الجزء الثانى.









يذكر أن مسلسل "أبو العروسة 2" من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى، وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.