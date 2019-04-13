شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرنوبى كامل العدد فى احتفالية خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق المطرب محمد الشرنوبى بأحدث حفلاته منذ قليل من خلال أغنيات ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "زى الفصول الأربعة"، وسط حالة تفاعل كبيرة من الحضور والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد فى الحفل الذى أقيم بالتجمع.
وقدم الشرنوبى طوال الحفل ما يقرب من 15 أغنية متنوعة، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير، الذى وصل عدد مشاهداته، إلى 27 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
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