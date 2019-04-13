"بنت أكابر" لـ أصالة تقترب من 3 مليون مشاهدة فى 3 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها النجمة أصالة منذ 3 أيام من حوالى 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" وهى من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف وهى الأغنية التى تغنيها باللهجة الصعيدية للمرة الأولى .
وتقول كلماتها: "عمال يعادى ويتكابر ويسوق ف عنده ومش صابر وأنى من عيلة وبنت أكابر وفوسط ناسى يا ناس آية، بتسوى منه على ٍجنابى يظهر ما يعرفش جنابى ولا يعرف انى بميت عيلة كل البلاد هنا داعيانى بنت الأصول عين أعيانى وده صابنى همه وأعيانى وعيلت همه انا ميت عيلة".
يذكر أن النجمة أصالة أحييت أمس حفلا غنائيا فى وشاركها المطرب السعودى عبادى الجوهر، والحفل أقامته هيئة الترفيه بالسعودية على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز.
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