شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا والعلايلى والحلفاوى توقعوا فوز الأهلى أمام صن داونز.. اعرف قالوا إيه بعد الماتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثير من محبى النادى الأهلى فوزه أمام فريق صن داونز فى بدورى أبطال أفريقيا، وهو ما حدث بالفعل بعد تحقيق الأحمر الفوز بهدف وحيد دون مقابل، ومن بينهم عدد من الفنانين، ونكشف من خلال هذا التقرير ما قالوه عقب انتهاء المباراة بتحقيق فوز النادى الأهلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".





قال الفنان عزت العلايلى: "شاهدت المباراة كلها، أداء فريق الأهلى مشرف جدا وراضى عن النتيجة، ولاعبى صن داونز بيلعبوا بطريقة غريبة ومحظوظين جدا، بالإضافة إلى سوء التحكيم، واحنا لولا الفرص اللى ضاعت كنا كسبنا بسبعة أهداف، والمهاجمين والمدافعين كلهم كانوا حلوين جدا، بس هنقول هارد لك لأن الكورة مكسب وخسارة، وانتوا عملتوا اللى عليكوا وبزيادة كمان، ويعوضوها فى المباريات القادمة إن شاء الله".

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قالت الفنانة يسرا فى تصريح خاص: "لم أتمنى أكثر من الفوز، ورغم نتيجة الفوز وخروج الأهلى إلا أنى راضية على هذه النتيجة، لأن أداء اللاعبين كان مشرف جدا، وعملوا اللى عليهم، وكما قلت سابقا أى فريق فى الدنيا مهما كانت قوته ممكن يخسر أو يكسب وبتحصل فى أى مكان فى الدنيا وفى أكبر نوادى فى العالم، والأهلى له مكانة خاصة فى قلوب المصريين".





قال الفنان نبيل الحلفاوى، عقب انتهاء المباراة وتوقعه بفوز الأهلى: "لم أكن أطمع فى أكثر من تحقيق الفوز، وحدث ذلك برغم الحكم وتغاضيه عن ضربة جزاء فى بداية المباراة وإلغائه لهدف صحيح، وعودة الروح ووقفة الجماهير العظيمة ووعيها حصل بالفعل".

وتابع: بعد خروجنا من دورى أبطال أفريقيا فضينا للدورى المصرى، وبقية رد الاعتبار والفوز بالدرع إن شاء الله، وأتمنى للزمالك الفوز غدا على فريق حسنية أغادير وهو يستحقه بكل تأكيد".