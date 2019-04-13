شكرا لقرائتكم خبر عن "أرض النفاق" لـ محمد هنيدى يتصدر الأعلى مشاهدة على يوتيوب لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدى، تحقيق أعلى نسب مشاهدة بعد طرح الحلقة الـ12 من المسلسل، خلال عرضه حصرياً على قناه ON E، وتصدر هنيدى قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب، ويشاركه فى بطولة العمل الفنانة دلال عبدالعزيز وهنا شيحة وسلوى محمد على ومحمد ثروت ومحمود حافظ تأليف يوسف السباعى ومعالجة أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل.

وتدور فكرته حول عامل مطحون من عمال الإنارة فى الحى اسمه "مسعود"، ذلك العامل كان دخله ضئيلا وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة"، وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع "الكسكسى"، وفى يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور "ماضى"، الذى يقدم له أخلاقا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ فى تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع ويعد آخر أعمال النجم محمد هنيدى الدرامية.