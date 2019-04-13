شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة وسميحة أيوب أبرز حضور العرض الرابع لمسرحية الملك لير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من الفنانين على حضور العرض المسرحى "الملك لير"، بطولة النجم يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى، وكان من ضمنهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وسميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز، وأمير طعيمة، ونسرين أمين، وأحمد وفيق وأحمد عبد العزيز، ومحمد أبو داوود وإيمى سالم، وذلك فى رابع عرض المسرحية، وأشاد الجميع بالتجربة.

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وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم .