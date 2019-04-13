شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مى كساب تطرح أغنية جديدة بعنوان "يابن اللعيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة مى كساب أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "يابن اللعيبة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع زوجها مطرب المهرجانات أوكا. يذكر أن مى كساب قررت تأجيل طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا نحلة"، لمدة أسبوع بسبب عدم الانتهاء من عمليات المونتاج بشكل كامل، الأغنية تعيد فيها مى كساب تقديم أغنية سعاد حسنى "بانو بانو" بكلمات مشابهة وأجواء قريبة من الأجواء التى قدمت فيها السندريلا الأغنية، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا، ومن إخراج كامبا.

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