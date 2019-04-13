لظروف ابنتها.. تأجيل ندوة الراحلة عطيات الأبنودي بـ"الإسماعيلية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_بهاء حجازي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي في دورته الحادية والعشرين عن تأجيل ندوة تكريم اسم المخرجة الكبيرة الراحلة عطيات الأبنودي، التي تحمل الدورة اسمها، والمقرر اليوم السبت لتكون بعد غد الاثنين بالقاعة ٢ بقصر ثقافة الإسماعيلية؛ وذلك نظرا لظروف الأستاذة أسماء يحيى الطاهر عبد الله ابنة الفنانة الراحلة عطيات الأبنودي.

وتقام الندوة بحضور أسماء يحيى الطاهر عبد الله وحسين عبد اللطيف، مؤلف كتاب "عطيات الأبنودي سفيرة الغلابة" الذي أصدره المهرجان عن المخرجة الراحلة.

وسوف يُعرض غدا الأحد، في الساعة الواحدة ظهرا بنفس القاعة، فيلم تكريم اسم المخرجة الراحلة چوسلين صعب.

