"عمل بالقوات المسلحة..وتنازع أولاده على أملاكه بعد مرضه".. معلومات عن سيد زيان في ذكرى رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل ذكرى وفاة الفنان سيد زيان الثالثة، اليوم السبت، إذ توفى 13 أبريل 2016.

وولد زيان في حي الزيتون في 17 أغسطس 1943، وقدم أكثر من مئتي عمل، وكان نجما على المسرح، عكس أدواره في السينما والتليفزيون، التي كانت دائمة في الأدوار الثانية والثالثة.

وفي السطور التالية بعض المعلومات عن الفنان الراحل سيد زيان.

-تخرج في مدرسة الميكانيكا المتخصصة في تخريج فنيي صيانة طائرات سلاح الطيران، وعمل لفترة في القوات المسلحة.

- استقال في بداية الستينيات من وظيفته للانطلاق في عمل الفن

-لم يكتف سيد زيان بعمله في الفن، وكان ينشئ مشروعات تدير عليه أرباحا

-انشأ عزبة وكان يجلس كثيرا في فترة ما قبل مرضه لرعاية أرضه

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-كان متزوجا من سيدة كويتية وأنجب منها ابنته داليا

- بعد أكثر من 40 عاما من العمل في الفن أصيب بجلطة في المخ أبعدته عن الوسط الفني 13 عاما.

-توقف عن العمل في أي أعمال فنية منذ 2003

- استعاد صحته وقدرته على المشى مرة أخرى بعد 9 سنوات من إصابته بجلطة في المخ، وقبل 4 سنوات من وفاته.

-كان يقضى يومه بعد استعادته قليلا من صحته في الصلاة وقراءة القرآن ومتابعة التليفزيون

-بعد مرضه بفترة، تصارع أبناؤه على ممتلكاته، وبدأت ساحات المحاكم في نظر القضية، حيث اتهم بعض الأبناء شقيقهم الأكبر في التصرف في شؤون والدهم، والاستئثار لنفسه بإيرادات أملاكه.

-كثيرا ما كانت تخرج شائعات عن وفاته، وتنفيها ابنته إيمان، حتى توفى في 13 أبريل 2016