بصورة "عجوز" مي عز الدين تثير حيرة جمهورها.. وهذه تفاصيل شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

انتشرت صورة للفنانة لمي عز الدين من مسلسل "البرنسيسة بيسة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بملامح سيدة عجوز، وهي الصورة التي أثارت حيرة جمهورها خاصة أنها بعيدة تماما عن ملامح مي، كما أنه لم يسبق لها تقديم شخصية بهذه المواصفات.

وتجسد مي عز الدين شخصتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا.

أما الشخصية الثانية، فهي الجدة، التي تعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة، وتفكر الأسرة في وضعها بدار مسنين.

وعلم "الخليج 365" أن مي عز الدين اضطرت لتقديم الشخصتين، بعد اشتراط الفنانة نادية الجندي تقديم الدور مقابل تعديلات في السيناريو، لكن صناع العمل رفضوا إجراء أي تغييرات بسبب ضيق الوقت.

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المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بوسي وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد ومحمد انور وضياء الميرغني وحسام داغر.

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