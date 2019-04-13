بالفيديو| رقصة استثنائية تجمع أب بابنته في "ARABS GOT TALENT"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: شهدت حلقة اليوم من برنامج "ARABS GOT TALENT"، موهبة استثنائية اجتمع فيها الأب بابنته وقدما لوحة راقصة في "الجمباز". وتعرض الآن حلقة جديدة من برنامج "ARABS GOT TALENT" على قناة "mbc".

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