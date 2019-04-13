بالفيديو| فريق "HUMANS" يشعل حماس جمهور "arabs got talents"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: في العرض المباشر اليوم السبت من حلقة برنامج "arabs gottalent" لاكتشاف المواهب، قدم فريق "HUMANS" موهبته في الرقص وأشعل حماس الجمهور. كانت رقصة الفريق الذي قدمها على المسرح تعبر عن الحرية، أقنع بها لجنة حكم البرنامج.

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