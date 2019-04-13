سميرة سعيد تعلن موعد طرح أحدث أغانيها "مدلع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: كشفت النجمة سميرة سعيد عن موعد طرح أحدث أغانيها "مدلع". ونشرت الصفحة الخاصة بأخبار النجمة الكبيرة تيزر الأغنية معلقة عليه باقي يومين. يذكر أن الديفا سميرة سعيد تستعد لانطلاق جولتها الغنائية، و التي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 من أبريل، بمسرح "استوديو الفنون الحية" بالدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني، يوم السبت الموافق 27 من أبريل قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل.

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