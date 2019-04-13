بالفيديو| متسابقة ترقص على أنغام "جينفر لوبيز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
في حلقة اليوم من برنامج "arabs got talent"، الذي يعرض على شاشة "mbc"، قدمت المتسابقة ميرفت بهلون عرضًا مذهلاً بموهبتها في الرقص على أغنية للمطربة العالمية "جينيفر لوبيز".
تضم لجنة تحكيم البرنامج الفنانة نجوى كرم، الإعلامي جابر علي، والفنان المصري أحمد حلمي. ويعرض على شاشة "MBC" السبت من كل أسبوع.
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