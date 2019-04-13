بالفيديو| F&B ينقلان لجنة حكم "ARABS GOT TALENT" لعروض الأكروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قدم الثنائي F&B عرضًا في الأكروبات، اليوم السبت على مسرح "arabs got talents"، المعروض على شاشة "MBC".

أبهر الثنائي الجمهور في العرض المباشر الرابع، وقدما من قبل عرضًا في الحلقات السابقة نالت إعجاب لجنة حكم البرنامج.

تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.