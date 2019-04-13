محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
قدم الثنائي F&B عرضًا في الأكروبات، اليوم السبت على مسرح "arabs got talents"، المعروض على شاشة "MBC".
أبهر الثنائي الجمهور في العرض المباشر الرابع، وقدما من قبل عرضًا في الحلقات السابقة نالت إعجاب لجنة حكم البرنامج.
تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| F&B ينقلان لجنة حكم "ARABS GOT TALENT" لعروض الأكروبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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