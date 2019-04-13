ليلى علوي في مؤتمر البحر الأبيض المتوسط: "أتمنى أشوف عمل مصري يوناني قبرصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة ليلي علوي صوراً عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وذلك خلال تواجدها بفعاليات مؤتمر البحر الأبيض المتوسط والذي يقام بين مصر وقبرص واليونان، ويهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية، السياحية، التجارية والثقافية بين الثلاث دول.

ونشرت ليلى صوراً لها مع وزيرة السياحة اليونانية، أليانا كونتورا، والوزير لفرتيس كرتسوين، وعدد من المسؤولين بالمؤتمر، وعلقت قائلة تشرفت بلقاء وزيرة السياحة اليونانية ونائب الوزير الذي ولد وعاش في الإسكندرية، في إطار فعاليات مؤتمر البحر الأبيض المتوسط، بحرنا وطننا، المقام في اليونان".

كما نشرت صوراً أخري أثناء تواجدها بالمؤتمر وتمثيلها المشرف لمصر، وعلقت قائلة: "الفن هو الوسيلة القادرة على التقرب بين الشعوب وربط الثقافات، فلطالما كان الفن فاتح لعقولنا على حضارات مختلفة، وأعتقد إن الوقت جه إننا نشوف عمل فني مصري يوناني قبرصي".

يذكر أن ليلي علوي انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر"، والذي تتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار درامي حول الأحداث التي تلت ثورة يناير، وتتناول الفكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور، والمقرر طرحه تجارياً خلال الفترة المقبلة.